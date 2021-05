Avenue Mutsaard à Laeken, ce mardi matin la première phase de la construction du nouveau complexe scolaire néerlandophone "Mutsaard" a été inaugurée, sous la pluie. Le début des travaux s'est ouvert de manière festive et symbolique avec un coup de marteau marquant la démolition de plusieurs bâtiments, en présence du ministre flamand Ben Weyts, du ministre bruxellois Sven Gatz, du bourgmestre Philippe Close, de l'échevine de l'urbanisme et de l'enseignement néerlandophone Ans Persoons et Arnaud Pinxteren, échevin de la rénovation urbaine et petite enfance.

Les travaux ont commencé en janvier et seront achevés en octobre 2023. Durant le chantier, plusieurs cours de l'école Koningin Astrid sont dispensés dans des conteneurs temporaires de l'autre côté de l’avenue Mutsaard. "Grâce à cette intervention, la durée du chantier peut être limitée à deux au lieu de quatre ans", peut-on lire dans le communiqué de la Ville de Bruxelles. Le nouveau complexe, qui comprend l'école maternelle et primaire Koningin Astrid, l'Athénée Karel Buls et la nouvelle crèche communale Mutsaard, ouvrira pendant l'année scolaire 2023-2024 et pourra accueillir 744 élèves et 72 bébés et tout-petits.

"Nous créons 18 places dans l'éco-crèche et 264 nouvelles places dans les écoles : 72 en maternelle, 120 en primaire et 72 en secondaire, précise Ans Persoons. La Ville de Bruxelles créera cette législature-ci plus de 700 places supplémentaires dans l'enseignement néerlandophone. Cette extension des capacités au sein de l'enseignement néerlandophone de la capitale est énorme et sans précédent. Il s’agissait d’un rattrapage nécessaire car l'enseignement néerlandophone reste très populaire auprès des Bruxellois"

Le nouveau bâtiment de 10 821 m² a été conçu par Low-Architecten et a remporté le prix be.exemplary en 2018. Ce prix est décerné par urban.brussels et récompense des projets de construction et de rénovation exemplaires. "Le complexe de Mutsaard a reçu le prix pour son caractère écoénergétique et sa conception innovante qui, grâce à une utilisation intelligente et flexible de l'espace, réussit à rassembler différentes écoles sur un même site, explique également l'équipe de l'échevine de l'urbanisme. Une grande attention a été portée à l'acoustique de l'ensemble. L'espace extérieur est également en cours de rénovation. Les deux gymnases souterrains seront ouverts au quartier après les heures de classe".

La Ville de Bruxelles a reçu un soutien financier du Gouvernement Flamand (10 millions via AGION, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) et de la Commission Communautaire Flamande (3 millions) pour la construction de ce nouveau complexe scolaire. Le coût total est de 20 millions d'euros. Grâce au prix be.exemplary, la Ville de Bruxelles a bénéficié de 400.000 euros supplémentaires pour la construction du complexe.