Début décembre, les riverains des deux citernes de Vivaqua à l'angle des avenues de l'Amphore et du Forum à Laeken se sont mobilisés contre l'abattage de 170 conifères qui formaient une petite forêt et cachaient les deux citernes d'une couleur verdâtre.

Les riverains n'ont rien pu faire pour arrêter les travaux. En plus de déplorer la disparition des arbres, les habitants regrettent le manque de concertation de Vivaqua. La société de distribution des eaux a reconnu son manque de tact et souhaite intégrer les riverains aux choix des essences qui seront replantées.

Elle propose une réunion en ligne, sur zoom, ce jeudi 7 janvier. En attendant, les riverains ont envoyé un courrier ainsi qu'une pétition de 172 signatures à la directrice générale de Vivaqua Laurence Bovy. "Cette opération a défiguré tout un quartier et mis à nu les citernes et les bâtiments techniques de style industriel qui jurent dans un environnement résidentiel, insistent les riverains dans leur missive. A présent, les machineries du site provoquent des vibrations et des nuisances sonores jusque dans les habitations, de jour comme de nuit.

"Après étude des différentes pièces du dossier, il semble qu’aucune mesure de préservation de la faune et de la flore du site, si exceptionnelle en milieu urbain, n’ait été envisagée, peut-on également lire dans le courrier transmis à la direction de Vivaqua. Le plan de replantation prévu dans le permis est décevant et pauvre dans ses aspects de biodiversité et de qualité esthétique. Nous espérons vivement que la réunion de jeudi ne sera pas purement informative et unilatérale. Nous souhaitons des mesures fortes pour que le quartier retrouve une qualité de vie que nous avons perdu le 7 décembre 2020 lorsque les premiers Douglas majestueux ont été abattus"