Entre-temps, Citydev a divisé le montant alloué pour la fête par deux...

Le 20 février prochain, les habitants du nouveau quartier Tivoli, à Laeken, et les riverains sont invités à participer à une fête de quartier. Au menu de cette fête célébrant "le lancement du nouveau quartier durable Tivoli GreenCity" : "Des ateliers ludiques et participatifs pour les enfants (grimage, atelier de hip-hop et de cirque) puis un spectacle participatif qui mobilisera les associations locales et mettra en lumière la nouvelle architecture des lieux. La soirée sera ensuite animée par DJ Pituto, jusqu’à 21 h". L’invitation précise que "l’inauguration officielle du projet sera organisée ultérieurement lorsque le chantier sera entièrement finalisé".

© BELGA



Cette fête est financée par Citydev, qui a confié la gestion de la fête à la Ville de Bruxelles qui l’a elle-même confié au Brussels Major Events (BME), le bras festivités de la Ville. Le tout est formalisé dans une convention entre Citydev (à l'oeuvre de ce projet de +- 400 logements) et la Ville. Montant alloué par Citydev pour cette petite sauterie ? "186 000 euros HTVA", s'époumone le conseiller communal MR Geoffroy Coomans de Brachène. "Soit 225 000 euros s’il on ajoute la TVA. A quelques semaines à peine d’un important scrutin, cela s’apparente moins à une fête de quartier qu’à un grand barnum pré-électoral subsidié par les contribuables bruxellois", dénonce l’ancien échevin de l’Urbanisme.

Contacté, Citydev précise d’emblée que le montant de 186 000 euros HTVA indiqué dans la convention votée en conseil communal du 17 décembre dernier a été rabotée à 92 000 euros TVAC depuis. Soit moitié-moins. Au sujet des 186 000 euros, "il s’agissait en effet d’une première estimation dans un projet de convention mais le montant a été revu à la baisse dans la convention finale", précise-t-on chez Citydev. "Ce montant concerne uniquement la fête de quartier (du 20 février, NDLR). Il n’y aura pas de convention de ce style avec la Ville pour l’inauguration officielle. Celle-ci n’aura pas du tout la même ampleur et sera organisée directement par les services de Citydev."

"Même à raison de 92.000 € TVAC, cela représente toujours 231,7€/ménage pour cette fête", rétorque Geoffroy Coomans de Brachène. "En comparaison avec les fêtes de quartier classiques, ou bien lors de la fête des voisins, ce montant reste colossal, d’autant plus dans un quartier fort paupérisé de Laeken."