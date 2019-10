Les faits se sont déroulés dans l'avenue Rommelaere ce jeudi vers 22h30.

Un cambrioleur est décédé ce jeudi soir vers 22h30 lors d'un vol avec effraction, relatent nos confrères de RTL.

Les faits se sont déroulés à hauteur de l'avenue Rommelaere à Laeken, en face du CHU Brugman. Deux intrus sont rentrés dans la maison et quand la police est arrivée ils ont tenté de s'échapper par les toits. "L'un d'entre eux a chuté dans la rue et est décédé. Le quartier et les voisins directs sont sous le choc", explique un témoin de la scène à RTL.

Le parquet de Bruxelles confirme les faits. Le second cambrioleur a pu être interpellé. Une enquête est en cours.