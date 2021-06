Laeken : Un nouvel atelier Cyclo s'installe au niveau de la gare de trains de Bockstael Bruxelles J.Bo Le nouvel atelier Cyclo à Bockstael ouvrira ses portes le 1er juillet © BAUWERAERTS DIDIER

Seule la banderole noire avec écrit "Cyclo" indique la prochaine ouverture d'un atelier sur boulevard Emile Bockstael à Laeken, dans le nord de Bruxelles. Cette antenne, située à deux pas de l'arrêt de bus gare de Bockstael sera réservée aux réparations des bicyclettes. Son ouverture est prévue le 1er juillet. Les horaires seront aménagés avec un jour d'ouverture le week-end. L'autre bonne nouvelle pour tous les amateurs de la petite reine est la future accessibilité de cet atelier via la gare de trains de Bockstael ainsi que depuis la station de métro du même nom. Quant à l'autre atelier, situé plus haut sur le boulevard et qui correspond au contrat de quartier, il fermera ses portes dans la foulée.