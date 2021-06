Les pocket parc, qui signifient littéralement parcs de poche, sont des petits espaces verts de respiration aménagés en milieu urbain. Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael qui touche à sa fin, quatre petites bulles vertes sont aménagées le long des berges des chemins de fer qui traversent le cœur de Laeken. Le pocket parc à proximité des quais de la gare de Bockstael s'appelle La Terrasse et mesure 1.500m2. Il sera accessible par le Boulevard Emile Bockstael par un escalier et par la rue Jan Bollen par une passerelle.

© BLOC Paysage

Ce mini parc, conçu par le paysagiste 'BLOC Paysage', se décline en deux parties. La première, de 500 m², se situe au niveau du boulevard Emile Bockstael. C'est la dalle qui recouvre les quais de la gare. Par manque de stabilité, la place ne sera pas praticable. En revanche, la Ville de Bruxelles compte végétaliser l'espace. Cet aménagement paysager "vise la reconversion d’une dalle en béton inutilisée et non visible depuis l’espace public en un "tableau végétal" qui vient redonner une place plus grande aux plantes dans un quartier dense et minéral", explique le porte-parole des échevins Ecolo de la Ville de Bruxelles.

La seconde partie de 1000 m² située en contrebas par rapport à la rue, aux bords des voies, aura une vocation ludique avec l'installation de modules de jeux. Un flyer va être distribué aux riveraons pour les tenir aux courant du calendrier des travaux.

« Le pocket park La Terrasse est un projet essentiel qui permet de revaloriser d’anciens espaces délaissés en espace vert, de respiration et de jeux", souligne Arnaud Pinxteren, (Ecolo) échevin de la rénovation urbaine à ville de Bruxelles.

Le pocket parc La Halte inauguré début juillet

Grâce au Contrat de quartier et à l’implication des acteurs locaux, ce sont quatre pockets parks d’une superficie totale de 7.000m² qui sont aménagés au profit des habitants, ajoute l'échevin à la rénovation urbaine. Ce sont des espaces précieux de rencontre et de délassement pour répondre au besoin criant d’espace vert dans cette zone dense et urbanisée du territoire de la Ville de Bruxelles".

En plus de La Terrasse, trois autres mini parcs sortent également de terre. Il y a le pocket parc La Halte, situé à l’angle des rues Palais Outre Pont et Albert, qui sera inauguré début juillet. Le pocket parc Tielemans, situé à proximité de la place Bockstael et dans la continuité du nouveau parc L28, est géré par un collectif citoyen. Un autre petit parc devrait être aménagé rue du Champ de l'Eglise à proximité de l'ancienne gare. L'aménagement d'une aire de jeux est à l'étude.