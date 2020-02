La construction du projet débutera encore avant l'été et les premiers résidents pourront y vivre vers le milieu de 2022.

Après quatre ans d'innocupation, la pierrerie abandonnée dans la rue Emile Delva à Laeken va reprendre vie : le site sera remplacé par un projet résidentiel de 82 appartements et trois espaces commerciaux. Le stationnement se fera en sous-sol avec 80 places de parking et des bornes de recharge électriques. L'attraction principale du projet est doute la grande cour intérieure arborée : environ la moitié du site, soit 2 700 m², sera une zone verte. Ce jardin de cour sera composé d'un étang ainsi que de deux oueds, des morceaux de vert abaissés qui amortissent l'excès d'eau de pluie.

"Avec ce projet, nous franchissons une étape importante dans la revitalisation du quartier, car Laeken n'a actuellement que très peu de nouvelles constructions à offrir. Cependant, il est important de fournir également à la municipalité un espace vert supplémentaire, plutôt que de se contenter de couler du béton intégral. Les Pierreries fourniront non seulement un logement mais aussi un nouveau poumon vert", explique Sven Potvin, CEO du promoteur anversois Antonissen Development Group.

Le nouveau quartier résidentiel a un mobiscore fort de 9,2 sur 10. "Surtout dans une ville comme Bruxelles, c'est un grand avantage de ne pas dépendre uniquement de sa voiture. Le projet est situé à deux pas du centre de notre capitale et à distance de marche des différentes stations de transport public. Vous pouvez prendre le bus et le tram à Jacobs Fontaine, ainsi que le train et le métro à Bockstael."

Le bâtiment joue également la carte de la technologie. Chaque appartement est équipé d'un système domotique avec des gadgets tels que la commande à distance du chauffage, le contrôle automatique de la porte d'entrée et de l'éclairage. Les prix débutent à 169 000 euros pour un appartement d'une chambre. La construction du projet débutera encore avant l'été et les premiers résidents pourront y vivre au printemps de 2022.

© D.R.