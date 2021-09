Ce samedi, une nouvelle fresque a été inaugurée à l’angle de la place Émile Bockstael et de la rue Laneau, à Laeken. Une œuvre de l’artiste bretonne Élodie Shanta, créée pour le 30e anniversaire du parcours de bande dessinée de la Ville de Bruxelles.

La fresque s’appelle "Après-midi Place Bockstael" et "reprend plusieurs caractéristiques très laekenoises mises en avant par les habitants et habitantes lors de leur rencontre avec l’autrice et lors d’un évènement participatif".

© D.R.

Créé en 1991 par Michel Van Roye, échevin écologiste de l’Affichage à l’époque, le parcours BD compte désormais 63 fresques réparties dans le Pentagone, à Laeken et à Haren. "Des publicitaires m’avaient demandé de pouvoir poser un panneau d’affichage sur un pignon proche de la Grand-Place, ce qui m’a paru inacceptable. D’où une réflexion sur ce qui était possible pour améliorer ces vilains pignons, et l’idée d’en profiter pour mettre en valeur la BD est venue spontanément et s'est concrétisée en bonne collaboration avec le Centre belge de la BD. La présence de la BD en rue a certainement renforcé le statut de capitale de la BD de Bruxelles", indique l’ancien échevin.

Pour fêter cet anniversaire, un nouveau site web est désormais disponible (www.parcoursBD.brussels). Des QR codes ont également été posés devant les fresques pour accéder à ce site.

"En 30 ans le Parcours BD a mis à l’honneur des artistes et a embelli nos quartiers. La richesse de talents que compte le 9e art, les nouveaux outils numériques pour la mise en valeur du parcours comme son extension à l’ensemble du territoire de la Ville lui promettent encore un très bel avenir !", assure Arnaud Pinxteren (Écolo), échevin bruxellois de la Rénovation urbaine.

© D.R.

Pour rappel, la Fête de la BD se déroule dans la capitale jusqu’au 10 octobre avec plusieurs événements : expositions, ateliers, conférences, séances de dédicaces, visites guidées, chasse au trésor et, pour terminer, la remise des onze "prix Atomium".