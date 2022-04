Bernard Clerfayt veut entamer un dialogue avec Alain Maron concernant l'obligation de la laisse en forêt de Soignes.

En février dernier, le ministre de l'Environnement bruxellois Alain Maron (Ecolo) annonçait vouloir s'aligner sur la Wallonie et la Flandre concernant la promenade canine en forêt de Soignes. L'objectif : imposer la laisse pour les chiens dans toute la forêt. Une mesure justifiée par la protection de la faune locale - on y compte sept fois plus d'attaques sur chevreuil en deux ans -, qui n'a pas manqué de faire grincer des dents. 3 800 personnes ont ainsi signé une pétition s'y opposant, et le ministre du bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi) se pose en porte-voix des signataires en voulant interférer dans les plans de son collègue au gouvernement, "il faut sortir de la vision binaire, trouver un équilibre". Et d'ajouter qu'il s'agit là des besoins éthologiques du chien que de courir, creuser, renifler.

(...)