Ce mercredi à 12h45 le Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) de Bruxelles a été contacté pour un incendie dans une maison de trois étages rue Prudent Bols à Laeken.

A l'arrivée des pompiers sur les lieux, l'incendie s'était amplifié. Tout le premier étage était complètement embrasé et les flammes attaquaient le deuxième étage. Les occupants ont été mis en sécurité via la cage d'escalier. Deux enfants ont été transférés à l'hôpital, où ils sont décédés quelques heures plus tard.

Quatre autres habitants ont été intoxiqués par la fumée et ont également été évacués vers l'hôpital. La maison est inhabitable. Les pompiers ont déployé sur place deux autopompes, deux auto-échelle, deux équipages SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et cinq ambulances. La police de la zone Bruxelles-Ixelles avait instauré un périmètre de sécurité.

L'origine de l'incendie reste à déterminer.