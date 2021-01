Lamouline se dit prêt à accueillir un centre de vaccination intermédiaire à Berchem-Sainte-Agathe Bruxelles J.Bo Christian Lamouline, bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe souhaite accueillir un centre de vaccination pour la zone Nord-Ouest de Bruxelles © DEMOULIN BERNARD

En regardant de près la carte des dix centres de vaccination répartis sur la Région bruxelloise, Christian Lamouline (CDH) s'est aperçu que sa commune, Berchem-Sainte-Agathe, était "en dehors des cercles". "Le Nord-Ouest et particulièrement Berchem et Ganshoren ne sont pas bien desservies par les centres de vaccination, analyse le bourgmestre humaniste. Pour nous, les plus proches sont celui de Molenbeek ou Anderlecht mais ils seront vite saturés. Pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, je pense qu'il faudrait un ou deux centres intermédiaires. Des centres de proximité viendraient compléter l'offre de centres. Ils pourraient soulager les plus grands et toucher toutes les populations. Dans ma commune, 16 à 20% de la population sont des personnes âgées. Pour elles, cela n'est pas évident de se déplacer. Aller les chercher en bus n'est pas une solution dans le contexte actuel". Le bourgmestre reconnaît avoir pris des contacts pour accueillir un petit centre sur le territoire de sa commune. "Nous avons des locaux disponibles". Jeudi dernier, lors de la réunion avec les autres bourgmestres de Bruxelles et le ministre, Christian Lamouline a évoqué la solution des centres intermédiaires de proximité mais n'a pas obtenu de réponse.