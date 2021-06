Le projet immobilier "Motown Parc" prévoit la construction de 64 appartements non loin de la chaussée de Ninove à Anderlecht. Il sera installé dans le fond de deux impasses tout en faisant face au parc du Scheutbos, classé Natura 2000 depuis 1997. Pour concevoir ce projet, le promoteur bruxellois Motown a fait appel au bureau d'architectes portugais AJ Arquitectos, qui conçoit pour la première fois un projet à Bruxelles. Celui-ci sera assisté par le bureau bruxellois d’architecture ALTA dirigé par Marco Pizzuti pour sa réalisation.

“AJ Arquitectos a utilisé de l’aluminium couleur bronze pour faire le lien avec le parc, qui s’y reflète. C’est comme si le parc entrait dans les 64 appartements par les grandes baies vitrées et les vastes terrasses plein sud, indique Alon Amar de chez Motown Development.

Les voitures ont été bannies du projet en surface car, dès l'accès sur le site, les résidents et visiteurs seront invités à garer leur véhicule dans un parking souterrain et à prendre l’ascenseur vers les appartements. Par ailleurs, les magasins, les écoles, les supermarchés et les restaurants sont à quelques mètres. Des panneaux solaires seront par ailleurs installés sur la toiture verte, 64 arbres seront plantés et un système de récupération des eaux de pluie installé.

© D.R.

Les deux petits immeubles en brique grise viendront ponctuer les deux impasses qui mènent au parc. Les 64 appartements sont conçus de sorte que les séjours des appartements 2 et 3 chambres soient traversants pour plus de lumière et de vue sur la nature. Les salons/salles à manger jouissent d’une baie vitrée pleine largeur avec, d’un côté, un balcon et une vue sur le parc et, de l’autre, une vaste terrasse dessinée telle une pièce à vivre extérieure, bénéficiant de la douceur du soleil au sud et de la vue sur le nouveau jardin.

La mise de départ pour un studio est de 175.000 euros, de 199.500 euros pour un une chambre, de 255.000 euros pour un deux chambres et de 374.000 euros pour un trois chambres. Les penthouses qui proposent des terrasses de plus de 50 m² sont proposés à partir de 415.000 euros. Les prix s’entendent hors frais et hors TVA.