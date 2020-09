Au travers du programme Brusol, EnergyVision collabore avec Bruxelles Environnement, Sibelga et la Région de Bruxelles-Capitale afin d’accélérer l’installation de panneaux solaires sur le territoire régional. Ces panneaux fournissent aux entreprises et aux particuliers une énergie 100% verte produite localement. L’énergie non consommée est vendue localement à d’autres ménages. Tous les bénéficiaires peuvent ainsi réduire leur facture énergétique.

Plus de 10 000 panneaux solaires ont été installés sur les toits de la Gare Maritime, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Ils fournissent de l’électricité verte et locale qui sera entièrement utilisée sur le site même : l’énergie produite couvre 75% des besoins de la Gare Maritime. Pour le placement des panneaux solaires, EnergyVision a notamment fait appel à quinze migrants qui se sont établis en Région bruxelloise et ont été formés par l’entreprise, en collaboration avec l’organisation Rising You et le VDAB.

"Notre objectif est de construire une importante centrale électrique solaire en Région bruxelloise afin de profiter ensemble d’un air pur et propre. D’où le lancement, aujourd’hui, de Brusol en tant que fournisseur d’énergie : l’ensemble de l’énergie vendue est produite et consommée sur le territoire régional. Cette électricité n’est pas seulement 100% verte, elle est également 100% ‘made in Brussels’. Aucun autre fournisseur n’a jusqu’ici relevé ce défi. Ce lancement aurait été impossible sans le soutien financier la banque Triodos", explique Maarten Michielssens, CEO d'EnergyVision.

Grâce à ce programme, plus de 1 500 ménages ont d’ores et déjà eu l’opportunité d’installer des panneaux solaires sur le toit de leurs habitations. Sur les toits des entreprises, des maisons de repos, des écoles, notamment, EnergyVision a également placé une centaine d’installations de panneaux solaires, qui contribuent à rendre plus durable la consommation électrique en milieu professionnel à Bruxelles.

"Nous finançons exclusivement des projets avec un impact positif. Ce projet-ci nous tient énormément à cœur car il permet une consommation d’énergie plus écologique et réduit la facture énergétique des ménages et des entreprises : une situation win-win", conclut le directeur de la banque Triodos Thomas Van Craen.