L'association Infor Jeunes Laeken a lancé mercredi, dans le centre de Bruxelles, la quatrième édition de sa campagne "Sur les pavés, l'égalité", qui vise à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans l'espace public.

Une septantaine de jeunes se sont entretenus dans la journée avec des partenaires de la campagne au cinéma Palace, à savoir des acteurs culturels qui mettent à disposition des places gratuites du 8 mars au 8 avril pour les détenteurs d'un des 6.000 passeports de l'égalité édités cette année, soit un millier de plus que l'édition précédente. Pour en bénéficier, les jeunes entre 15 et 30 ans doivent remplir un coupon avec un texte ou un dessin qui promeut l'égalité de genre. Les places peuvent être réservées via le site www.surlespaveslegalite.com.

Les jeunes mobilisés ont assisté dans l'après-midi à la projection du film "La Vérité" de Hirokazu Kore-eda au cinéma Palace. Il ont ensuite pris part, entre 16h30 et 19h00, à une parade qui est passée par les places Fontainas, Anneessens et Rouppe pour finir sur celle de la Monnaie. Elle était emmenée par la musique des Balkans de la fanfare "Les Taupes qui boivent du lait" et dirigée par des comédiens du Magic Land Théâtre. Les jeunes étaient habillés en noir et étaient maquillés en rose et bleu, couleurs tirées des stéréotypes de genre.

"L'objectif premier de la campagne est de promouvoir l'égalité de genre dans l'espace public", explique Eric Bruggeman, représentant d'Infor Jeunes Laeken. "Elle est née du constat que les garçons occupent de manière centrale l'espace public alors que les filles ne font qu'y passer. Il leur est difficile de s'approprier l'espace public. Cette année, différentes animations sur la question du genre ont été organisées en amont dans quatre écoles secondaires".