Depuis la fin du confinement, Laurent est de retour sur les bancs de la place Flagey, pour le plus grand bonheur des passants.

Après deux ans d'absence, Laurent "Le Conquérant" est de retour avec ses jeux d'échecs sur la place Flagey. Cet homme dort dans la rue depuis de nombreuses années et, afin d'occuper ses journées, il installe sur un banc de la place Flagey plusieurs jeux d'échec pour permettre aux passants de s'affronter dans une ambiance bon-enfant. "La participation est gratuite. Celles et ceux qui veulent peuvent donner une contribution libre pour me permettre de manger", explique-t-il.

C'est suite à un accident de voiture qui a emporté ses deux parents que Laurent s'est