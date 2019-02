Le PS bruxellois a présenté son programme hier. Une feuille de route volontairement "radicale" sur le socio-économique et la mobilité, largement teintée de vert dans chacune des mesures. Pour la présidente de la Fédération bruxelloise du PS, "le moment est venu de changer la donne. Le monde tremble sur ses bases. On le voit à travers les manifestations : des femmes et des hommes en colère pour leur pouvoir d’achat, des étudiants qui appellent à un changement de paradigme en matière de climat. Il faut les entendre. Notre programme ne promet pas la lune mais nous voulons des changements extrêmement forts. On veut que l’action climat soit mariée avec l’action sociale."

