Le costume est inspiré d’un autre personnage légendaire - Thyl Ulenspiegel, rendu célèbre par les écrits de Charles De Coster, qui a vécu à Ixelles fin du 19e siècle. Il est fait en wax et arbore les symboles de l’université et de l’Europe. Il a été conçu par Sandrine Hanrez, styliste ixelloise, et l’échevin du patrimoine Yves Rouyet, et a été exécuté par Sophie Wery, couturière reconnue par les Musées de la Ville de Bruxelles.

"Il est important de relever le caractère rassembleur des symboles qui racontent notre histoire commune. Surtout en ces temps de tension de Covid, cela nous rappelle que nous pouvons être unis pour accomplir de belles choses", déclare le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo).

"La légende d'Ulenspiegel est le plus célèbre roman jamais écrit par un Ixellois, l'occasion était belle d'actualiser le costume traditionnel de Thyl, pour l'inscrire dans la réalité du Ixelles d'aujourd'hui", ajoute Yves Rouyet, échevin du Patrimoine (Ecolo).