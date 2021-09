Un bar éphémère à croque-monsieur va ouvrir ses portes dans quinze jours à Saint-Gilles. M. Suisse et Liesse - c'est son nom - proposera trois choix de fromages de Suisse et des recettes originales inventées par des chefs bien installés dans la capitale. Parmi eux : Anh-tu Pham, du restaurant Nénu, Ronnie Bush, du resto Le Conteur, Francesco Cury & Ugo Federico, propriétaires de Racines, Louise & Emma, les chefs de Le Cartel (tacos) ou Mathias Smet, le chef du restaurant Frank.

Les chefs de ces établissements, accompagnés de leur binôme crémier, ont chacun élaboré trois recettes de croque-monsieur. Parmi les recettes annoncées, vous pourrez vous délecter du Kymcheese, un croque à base de vacherin fribourgeois rustique agrémenté de kimchi, une spécialité coréenne, et d’une mayonnaise au Gochujang, le Very Veggie un croque au chutney d’aubergine, tête de moine et oeuf au plat ou encore une Quesadilla de chorizo et emmental légèrement pimentée. Chaque chef travaillera avec un crémier. En vrac : Julien Hazard, La Fruitière, From Comptoir, Le comptoir du Samson, le Plateau du Berger et Jacques Le Fromager.

Le concept a été lancé par la marque Fromages de Suisse (forcément), associée pour le coup à Brussel's Kitchen.

Amateur de croque-monsieur (ou madame), ça se passe avenue Adolphe Demeur 57 à Saint-Gilles - dans le restaurant Liesse donc - et ça démarre le 13 octobre prochain, jusqu'au 22 novembre. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 11h30 à 15h et de 18h30 à minuit. Cuisine ouverte jusqu'à 22h30. Cet établissement change plusieurs fois par an d’accueillir de nouveaux concepts culinaires.