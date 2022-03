Au XVIIe siècle, après avoir partagé leurs biens entre leurs enfants, le comte Florent de Berlaymont, chevalier de la Toison d’Or et son épouse Marguerite de Lalaing sollicitent de l’archiduchesse Isabelle l’autorisation de fonder un cloître de chanoinesses régulières de Saint-Augustin dans leur hôtel particulier, acquis de la Famille t’Serclaes, et située dans la rue portant leur nom à Bruxelles, près de la cathédrale des Saints Michel et Gudule,

Les sœurs, l’établissement scolaire exclusivement pour jeunes filles ainsi que le pensionnat s’installèrent dès 1625 près de la Montagne de la Cour. Les religieuses furent expropriées une première fois en 1794 du fait du durcissement de la politique des gouvernements autrichien et français à l’égard des ordres religieux en Belgique, mais se réinstallèrent en 1808, dans le quartier des Minimes et de la rue aux Laines.

(...)