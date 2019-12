Ce sport existe à Bruxelles depuis une dizaine d’années.

Allier l’art du polo à l’intensité du vélo. Cette combinaison originale mais pourtant pas si neuve a donné naissance au bike polo. Le concept est très simple : on enlève le cheval qui porte habituellement les joueurs de polo et on le troque contre un vélo. Moins cher, plus extrême et certainement plus urbain, ce sport qui casse quelque peu les codes de celui d’origine s’est implanté à Bruxelles il y a une dizaine d’années.

Bulle a rejoint Brussels Bike Polo il y a cinq ans. "À l’origine, vers la fin du XIXe siècle, c’était joué sur gazon en Angleterre. C’est la version pauvre du polo à cheval" , explique-t-elle. Mais la version à laquelle s’adonnent Bulle et ses coéquipiers vient de Seattle. "En 1998, les livreurs à vélo ont commencé à jouer au bike polo entre leurs shifts. Ils jouaient sur du béton. Et donc, nous, on a adapté un terrain de roller hockey pour y jouer."

Chaque semaine, si la météo le permet, les bikers de Bike Polo Brussels se retrouvent sur le terrain au-dessus de la gare de Boitsfort, contre un petit loyer payé à la SNCB. Au milieu d’un chantier, sur ce terrain en béton armé, ils s’affrontent trois contre trois pendant des matchs de dix minutes. "Il y a aussi une version plus longue où on est cinq par équipe et les matchs durent 45 minutes. Ici, chaque week-end, on joue de façon assez amateur, sans arbitre. Mais une fois qu’on est en compétition, c’est beaucoup plus professionnel."

Et depuis que la jeune bikeuse a commencé, elle a vu son sport évoluer. "Le matériel mais aussi le niveau de jeu deviennent beaucoup plus pros. Aujourd’hui, on a vraiment tous des vélos conçus pour le polo, avec un cadre spécial, etc. Ça fait évoluer le jeu forcément." Chaque année, il y a d’ailleurs un championnat européen et, tous les 18 mois, une Coupe du monde. En 2019, les deux compétitions ont pris respectivement leur quartier à Zurich en Suisse et à Cordoba en Argentine.

"Pour jouer au bike polo il faut surtout savoir faire du vélo. Le reste, on le développe plus tard", poursuit Bulle. "Avec ce sport, on va développer un meilleur équilibre mais aussi un sens du placement assez stratégique, comme au foot ou au hockey."

Le groupe Facebook Brussels Bike Polo rassemble quelque 1 500 bikers. Ils se donnent régulièrement rendez-vous mais partagent aussi plusieurs informations sur les compétitions à venir. Cette année, la jeune Bruxelloise en est à son dixième tournoi. "On change d’équipe régulièrement ; il n’y a pas de partenaires fixes. On est une petite communauté à Bruxelles et on va jouer quand ça nous arrange. Et surtout, on est ouverts à tout le monde. N’importe qui peut jouer au bike polo." Chaque année, aux alentours du mois de septembre, la plateforme organise un tournoi sur la place Morichar, à Saint-Gilles. À bon entendeur…