Le bois de Hal menacé par le changement climatique !

Bruxelles

Elles attirent chaque année près de 100 000 visiteurs mais pourraient n’être un jour plus qu’un lointain souvenir. Les jacinthes sauvages du bois de Hal, dont la floraison constitue l’un des moments les plus attendus des amateurs de fleurs et de nature, pourraient en effet ne pas résister au changement climatique.