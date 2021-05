Il est presque 19 h ce lundi et Mohamed se prépare à fermer sa boucherie, l’Atia, située entre la chaussée de Forest et l’avenue Jean Volders, juste à côté du square Jacques Franck à Saint-Gilles. Le boucher est au comptoir quand il entend du bruit qui provient de l’extérieur. De l’autre côté de la vitrine, il aperçoit un groupe autour d’un homme à terre. Sans réfléchir, Mohamed se précipite dehors, écarte la foule et agrippe l’individu. Il le porte dans sa boucherie et fait fuir les agresseurs.

Le boucher reconnaît tout de suite l’homme qu’il vient de secourir. Il s’agit du policier J. Un agent de la zone Bruxelles-Midi qui habite le quartier et fait souvent ses courses dans la boucherie. Mohamed aperçoit une blessure au niveau de son crâne et lui apporte des glaçons. Le policier reste dans la boucherie jusqu’à ce qu’une voiture banalisée de la police arrive.

Pour rappel, ce lundi, le policier J. était en civil et regagnait son domicile lorsqu’il a été reconnu par des jeunes du square Jacques Franck. Les circonstances de l’agression restent floues. Dans certaines versions, le policier aurait tenté de s’interposer entre deux bandes rivales. Pour d’autres, ils auraient cherché à prendre les jeunes en photo.