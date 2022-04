L’artère relie la chaussée de Louvain et le square Ambiorix, au cœur du "quartier des squares". Le boulevard Clovis, vaste voirie séparée par une berne centrale végétale, va prochainement changer de visage. La Ville de Bruxelles vient en effet de recevoir le permis pour réaménager de façade en façade cette voirie, en chantier à la suite de travaux d'Infrabel.

Des aménagements pour vélos

Le chantier va débuter ce 8 août et va durer 250 jours ouvrables. Ces travaux vont permettre la Ville de Bruxelles d’installer des pistes cyclables. L’artère fait en effet partie du fameux "RER vélo"… mais ne dispose d’aucune infrastructure spécifique. Deux pistes cyclables unidirectionnelles (sens unique) couleur ocre seront installées de part et d’autre de la voirie.

"Ce réaménagement intervient suite à la rénovation nécessaire du tunnel ferroviaire qui passe sous le boulevard. Ces travaux, réalisés par Infrabel, ont été finalisés en avril 2021. La Ville de Bruxelles en profite pour y enchaîner un tout nouveau projet de réaménagement", indiquent les instances locales.

Plus de bypass via la rue de Gravelines

La berme centrale, actuellement "sous-utilisée" car monopolisée par une végétation massive, va désormais être transformée en une "promenade". "Par le passé, le terre-plein central était une zone herbeuse inaccessible, principalement utilisée par les chiens et leurs propriétaires. À l'avenir, il deviendra un lieu de rencontre, de repos et de jeu", commente l’échevine bruxelloise de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

L’espace central sera désormais continu, et coupera donc le carrefour avec la rue de Gravelines "pour sécuriser la zone et réduire le trafic de transit inter-quartier". Au total, 33 arbres seront plantés sur la voirie et seize bancs seront installés.

Les deux bandes de circulation automobile sont conservées. Le stationnement va cependant pâtir de ces réaménagements : le nombre de places va passer de 86 à 51.