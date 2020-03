Outre le quartier du Midi, la Région bruxelloise planche également sur le réaménagement du boulevard Industriel, qui constitue l’un des itinéraires automobiles les plus courts et les plus efficaces pour relier le ring ouest au centre-ville de Bruxelles, ce qui en fait aujourd’hui l’un des axes privilégiés par les automobilistes venant du sud-ouest.

"Différentes configurations de réaménagement ont été envisagées pour le boulevard Industriel, mais seule une proposition de réduction du gabarit routier sur l’ensemble de l’itinéraire de deux fois deux voies à deux fois une voie, associée à la mise en œuvre d’une offre de mobilité alternative concurrentielle, apparaît comme une solution crédible et porteuse d’effets favorables sur la mobilité générale, a expliqué Elke Van Den Brandt. Même avec un réaménagement général à deux fois une voie de circulation, l’axe métropolitain du boulevard Industriel sera encore en mesure d’absorber près de 1 100 véhicules par heure et dans chaque sens, avec des temps de parcours presque similaires à ceux d’aujourd’hui. Par ailleurs, le réaménagement du boulevard Industriel paraît d’autant plus souhaitable qu’il s’inscrit également dans la stratégie de requalification urbaine d’un secteur en mutation, avec le bassin de Biestebroeck et l’îlot Fontainas, offrant un service de bus efficace et répondant à des besoins de mobilité locaux."