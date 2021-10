Hier soir, environ 1500 personnes ont manifesté en soutien aux victimes de violences sexuelles dans les rues d'Ixelles. "", scandaient les manifestantes. La manifestation de ce jeudi continue de faire du bruit au sein de la maison communale. Hier, lors de l'arrivée des 1300 manifestantes à la place Fernand Cocq, une délégation de la majorité a accueilli pour un débat "intense et intéressant" pendant une heure et demie.

Le bourgmestre d'Ixelles a ensuite accueilli une délégation a la fin de la manifestation.

"Le bourgmestre a très bien expliqué ce qu’il fait et entend faire, au-delà de la décision de fermeture immédiate des deux bars (pour laquelle il veut monter un dossier qui pourra éventuellement résister aux recours) et du renforcement de la présence policière demandée par les filles et dans les limites imposées par les procédures judiciaires en place", a annoncé sur sa page Facebook, Monica Frassoni, la présidente du Conseil communal. Cette décision faisait partie des revendications des manifestantes, jeudi soir. On pouvait notamment lire des pancartes "patron, police, complices".

Les bars ne sont pas encore officiellement fermés mais Christos Doulkeridis y songe sérieusement. "On regarde pour constituer un dossier solide juridiquement en vue d’une éventuelle fermeture mais rien n’est décidé pour l’instant. On attend les informations nécessaires mais étant donné qu’une instruction est en cours ce n’est pas si évident. En tout cas, c’est en réflexion", a-t-il confié à La Capitale.