Dans un communiqué, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode et député fédéral, Emir Kir, dénonce un appel au meurtre à son encontre sur les réseaux sociaux.

"Le seul moyen qu'il quitte ses fonctions c'est entre quatre planches", peut-on en effet lire dans un commentaire publié sur Facebook.



"Cet appel public sur les réseaux sociaux relève de l’infraction pénale d’incitation à la haine et à la violence", dénonce-t-il.

Le communiqué précise les raisons derrière cette attaque:"Ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux fait suite à sa rencontre avec des maires d’origine turque invités par les institutions européennes". Emir Kir assure cependant qu'il "s'expliquera sereinement très prochainement devant la commission de vigilance de la fédération bruxelloise du Parti socialiste".



L'élu a décider de porter porter plainte pour "incitation à la violence et menace" et demandera parallèlement à Facebook de supprimer ces commentaires haineux.



Pour rappel, Emir Kir a reçu, le 5 décembre, une délégation de six maires turcs, dont deux sont issus du MHP, un parti nationaliste considéré comme étant d’extrême droite et proche de l’organisation des Loups Gris.