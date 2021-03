Le suspect de deux vols à main armée commis vendredi matin dans deux pharmacies à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué la police de Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). Le premier vol a eu lieu vers 9h45 rue du Progrès. Le braqueur a volé de l'argent dans la caisse enregistreuse avant de prendre la fuite. Des vidéos de surveillance ont été visionnées et la police a ratissé le secteur à la recherche de l'auteur.

Vers 11h, la police a été avertie qu'un second vol à main armée avait eu lieu dans une autre pharmacie, située rue Alexandre Markelbach à Schaerbeek. L'homme a également volé de l'argent avant de prendre la fuite.

Les premiers échanges d'informations sur ces deux affaires ont permis aux policiers mobilisés d'estimer qu'il s'agissait a priori du même auteur. Un suspect a pu être interpellé dans la rue Josaphat à Schaerbeek par des agents de la brigade cycliste. La police de Bruxelles-Nord souligne que c'est la bonne coopération entre les différents services qui a permis de mener à une arrestation rapide d'un homme soupçonné d'être l'auteur des braquages.

Le suspect, âgé de 47 ans, a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Il a par la suite été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction en charge du dossier.