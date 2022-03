55 décibels. Soit presque un niveau sonore équivalent à une discussion normale. C'est ce qu'entendent 64% des Bruxellois à raison de 24 heures par jour. Et les 620 000 véhicules (à l'été 2020) dans la capitale n'y sont pas pour rien, Bruxelles Environnement certifie que les trafics routier et aérien sont les deux plus grosses sources de pollution sonore dans la Région. Un bruit court, mais aussi un bruit qui coûte, puisqu'on estime l'impact économique du bruit aux environs de 500 millions d'euros par an. Plus grave encore, on estime que la pollution sonore coûte en moyenne huit mois de vie "en bonne santé" au citoyen bruxellois. Nouveauté, l'organisme a, comme les émissions de NO2 par véhicule il y a quelques mois , eu recours à une méthode de calcul individualisant chaque véhicule et permettant au final, de savoir qui vrombit le plus fort dans la capitale.

La technologie dite du "Remote Sensing" utilisée par les chercheurs leur a donc permis de définir la vitesse, l'accélération, les différentes caractéristiques techniques du véhicules (grâce à un partenariat avec la DIV) et, surtout, sa pollution sonore en conditions réelles. A ce niveau-là, pas de surprise, les camions produisent l'équivalent sonore de 5,5 voitures. En ce qui concerne les bus ou les motos, ceux-ci sont, en général, 2,5 fois plus bruyants.

La Ville 30 est pertinente, La LEZ inefficace

Longtemps remise en question sur ses bienfaits écologiques et de sécurité, la "Ville 30" est une nouvelle fois remise sur la table par les experts. Et pour eux, elle est une réelle alliée dans la lutte contre la pollution sonore, qu'ils considèrent comme une "vitesse charnière", fortement dépendante de l'accélération. Outre réduire drastiquement le volume sonore (qui est divisé par deux), c'est surtout le nombre de personnes exposées au trafic qui chute, dont 10 à 20% qui repassent sous le seuil de recommandation de l'OMS.

En revanche, ni l'âge, ni la norme Euro des véhicules contrôlés n'influencent sur le son émis par ceux-ci. Plus impressionnant encore, les véhicules électriques ne sont pas spécialement moins bruyants que les thermiques, "certains constructeurs ajoutent même un bruit de moteur pour faire plaisir à leurs clients" soupirent les scientifiques. Leur arrivée croissante avec et la LEZ ne changeront donc rien à la pollution sonore, à l'encontre de la "Ville 30". A noter que parmi les 9 000 véhicules contrôlés, seulement 46 étaient exclusivement électriques, "mais l'échantillon date de l'automne 2020, et nous pourrions avoir des données plus précises à ce sujet aujourd'hui", précisent-ils.

Le cabinet Maron prépare un plan

Pour contrer cette bruyante problématique, le cabinet Maron (Ecolo) a élaboré un plan en cinq ans réparti en trois axes, que l'on pourrait traduire en français par "transports paisibles, vie urbaine paisible, paisibilité ensemble". Ce dernier axe vise à admettre que nous sommes tous consommateurs et victimes du bruit, ce qui en fait aussi la complexité de ce dossier, où de multiples institutions à de multiples niveaux sont impliquées. "Nous voulons réduire le bruit, mais cela ne relève pas toujours de nos compétences. Il faut souvent concilier avec les communes, la SNCB ou la Stib avec qui nous avons déjà des conventions sur le bruit, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et le cabinet Van den Brandt (Groen)".

Pour mener ce plan à bien, une autre étude, plus conséquente cette fois (l'étude ne comptait que deux compteurs pendant un mois) après l'été 2022 avec des radars (non verbalisants) installés et il est prévu de greffer cette étude sur celle de la qualité de l'air. À l'heure actuelle, le politique ne semble pas encore très bien armé pour pallier ce problème. Et les experts l'avancent, le changement passera également par une question de sensibilisation des automobilistes, en leur faisant prendre conscience de l'impact que peut avoir un démarrage en trombe. Un outil envisagé serait, par exemple, un radar préventif comme on peut déjà le voir pour la vitesse à l'entrée d'agglomérations.

Et de rouvrir, au final, le débat de la place de la voiture dans les grandes villes sous un nouvel angle...