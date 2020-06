Le film "Eames: the architect and the painter" sera projeté dans le jardin du musée, à 20h30

Ce jeudi 25 juin à 20h30, le Brussels Design Museum, en collaboration avec Cinéma Galeries, organise une projection en plein air du film "Eames: the architect and the painter". La séance sera accessible uniquement sur réservation avec un nombre limité de places.



Le couple Charles et Ray Eames est considéré comme le duo de designer le plus important des États-Unis. Mieux connu pour ses meubles en contreplaqués et en fibre de verre du milieu du siècle, le Eames Office a également réalisé de nombreux autres produits remarquables, des attelles pour les militaires blessés pendant la Seconde Guerre mondiale, à la photographie, en passant par des intérieurs domestiques, des expositions multimédias, du graphisme, des jeux ainsi que des films. Mais leur vie personnelle et leur influence sur des événements importants de la vie américaine – du développement du modernisme à la montée de l’ère informatique – ont été moins comprises.

Au niveau des règles sanitaires, le port du masque est obligatoire et la distanciation physique sera de mise sur le site de projection.

Adresse : Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles. Réservation : info@adamuseum.be