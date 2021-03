L’orchestre symphonique Brussels Philharmonic lance une toute nouvelle application : BXL phil. L’application pour smartphone constitue une première dans en Belgique. BXL phil tirera notamment parti de podcasts et de vidéos pour offrir une meilleure expérience des concerts classiques et rendre la musique plus accessible à un public plus large. L’application a été développée par Appmiral, la société à qui l’on doit également les applications de grands festivals tels que Tomorrowland et Rock Werchter.

"Ces dernières années, nous avons fortement étendu notre offre numérique : nous sommes présents sur les réseaux sociaux et sur Spotify, nous réalisons des podcasts et des vidéos et nous avons bien sûr notre propre site Web. Nos fans pourront désormais retrouver toutes ces informations au même endroit : dans leur poche. Dès que les salles de concert rouvriront leurs portes, le public pourra également trouver dans l’appli des infos sur les activités associées à nos concerts, comme des introductions, des ateliers et des afterparties", explique Gunther Broucke, intendant du Brussels Philharmonic.

En cette période d’incertitude marquée par le coronavirus, l’application permet aux mélomanes d’être informés à tout moment des changements de programme ou des nouveaux concerts diffusés en direct par le Brussels Philharmonic. Les représentations diffusées sur Podium 19 (une nouvelle chaîne de télévision culturelle) y sont également annoncées. Pour chaque concert, l’application du Brussels Philharmonic propose également des informations explicatives, des clips, des articles et des biographies.