Pour la deuxième fois reporté loin de ses dates printanières habituelles, le Brussels Short Film Festival (BSFF) proposera cette année 345 films au format court sur près de 10 jours, toutes sections confondues. La 24e édition de l'événement se déroulera du 28 août au 5 septembre en plein cœur de la capitale. Reportée en 2020 en raison de la pandémie, la compétition internationale fera son grand retour cette année et proposera une sélection élargie portant sur 2020 et 2021, soit 98 réalisations retenues parmi près de 6.800 films reçus.

De son côté, la compétition Next Generation intègrera elle aussi deux fois plus de courts-métrages d'étudiants lors de cette édition, soit 57 films issus de 37 pays au total, dont près d'un tiers d'œuvres belges. Avec une sélection légèrement plus réduite que les autres, la compétition nationale accueillera elle 46 films réalisés par des compatriotes.

L'ensemble des films en compétition concourront cette année pour 37.000 euros de prix. Le lauréat des Grands Prix des compétitions nationale et internationale se verra par ailleurs considéré en pré-sélection pour la prochaine cérémonie des Oscars, le BSFF faisant partie des festivals qualifiant pour cette prestigieuse réunion du monde cinématographique depuis 2018.

En parallèle aux compétitions, le BSFF emmènera, pour cette 24e édition, les festivaliers au Portugal le temps de deux programmes inédits et proposera comme à l'habitude des séances en plein air au Mont des Arts. Sans oublier d'autres rendez-vous comme le programme dédié aux films de moins de 4 minutes "Le Très Court", la section "Court Mais Trash" ou encore les workshops et ateliers.