"Le budget est en équilibre. Alors qu'Anderlecht est la 4e commune la plus pauvre du pays et qu'elle doit faire face aux conséquences du boom démographique, le budget ordinaire est à l'équilibre depuis près de 15 ans. Les dépenses du budget ordinaire s'établissent à 224,2 millions d'euros, dont plus de la moitié est consacrée au traitement du personnel communal et enseignant, 12,5% au CPAS, 11,5% à la police, 10% aux frais de fonctionnement, 8% à la dette et 3% aux subsides", explique le bourgmestre Eric Tomas (PS).

"Quant aux dépenses du budget extraordinaire, elles s'élèvent à 76,5 millions d'euros. Si une partie de ce budget sert à entretenir le patrimoine communal, des montants importants sont dédiés à des projets ambitieux pour l'avenir de notre commune en matière de bâtiments administratifs, d’entretien et de rénovation de l'espace public, d'infrastructures scolaires, de crèches ou d'équipements sportifs", précise de son côté l'échevin des Finances Fabrice Cumps (PS).

Parmi les projets d’investissements du Collège, la volonté est d’améliorer les services à la population, ce qui se traduira notamment par par la mise en place d’Anderlecht Info, un service qui doit permettre à chaque citoyen de bénéficier de réponses rapides à toutes ses questions. La réorganisation des services et une modernisation des bâtiments devront également permettre d’améliorer l’accueil physique des citoyens. La commune s’apprête à construire une nouvelle aile à la Maison communale qui permettra d'améliorer l’accessibilité et la convivialité du service Population.

Du côté de l'opposition MR, on fustige la lenteur dont a fait preuve la majorité pour l'élaboration du budget. "Cette lenteur semble être devenue une malheureuse tradition et nous le déplorons", fustige Gaëtan Van Goidsenhoven. "Commençons par nous réjouir par l’annonce – enfin – de la rénovation de voiries ayant atteint un niveau de dégradation affligeant : Van Soust, Graindor, Romain Rolland. Réjouissons-nous également de constater que la vision portée par la précédente majorité concernant le développement de la zone du canal produisent des charges d’urbanisme qui permettent de supporter l’ouverture de nouvelles écoles et crèches. L’abandon malheureux du projet de Marina sera de ce point de vue un manque à gagner qu’il sera long et difficile à compenser. Globalement, on se doit d’observer que les grands investissement se situent dans la continuité de la précédente législature."

Il déplore "le manque de clarté" de la commune. "La politique du personnel dégage une impression de flou ou de manque volontaire de clarté. Un million sera néanmoins consacré à de nouveaux engagements. Que l’échevin de la propreté s’accroche car l’échevin des finances entend se tailler la part du lion dans cette petite poire pour la soif", ajoute-t-il.

Il pointe également du doigt la frilosité de la majorité PS-Ecolo-Défi en matière d'urgence climatique. "Plus étonnant, la marque écologique dans ce budget est bien éloignée des grands soirs de la transition écologique qu’on nous promettait il y a peu. A l’heure où notre commune est considérée en urgence climatique, nous n’entrevoyons pas d’avancées majeures. Si l’on consent à renouveler le parc automobile le plus énergivore, où sont les vélos cargo mis à disposition des services communaux ? Que devient notre plan lumière ou notre lutte contre les gaspillages énergétique ? Les questions environnementales et de conservation de la nature ne semblent déchainer les passions. Au mieux, on poursuit sans grande passion ce qui était déjà sur les rails lors de la dernière législature.