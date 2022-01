Les usagers de la Stib auraient dû le voir défiler dans les rues de Bruxelles à l’automne dernier. Dès septembre 2021 en réalité, sur la ligne 56 (Schuman-Buda), depuis son dépôt Marly. Las, le grand test du bus à hydrogène de la Société des transports intercommunaux bruxellois (Stib) a pris du retard. Six mois précisément. "Il arrivera sur le réseau au mois de février", promet la porte-parole de la Stib Françoise Ledune. "La validation des tests aura lieu dans le courant de la semaine prochaine. Ensuite, il sera mis sur le réseau. Cela fait partie de la batterie de tests." Quand ? Très précisément lundi 7 février prochain.

Le retard de six mois est dû au fait que la Stib a dû demander à Van Hool de procéder à des aménagements techniques sur le bus. "L’ouverture des portes de ce bus fourni par Van Hool n’était pas similaire à celles de nos bus diesel. On ne voulait pas perturber les montées et descentes des usagers alors nous avons demandé à l’entreprise Van Hool de changer le mécanisme d’ouverture et de fermeture des portes", explique Françoise Ledune. Sur quelles lignes roulera ce bus à hydrogène ? La Stib doit encore le préciser. L’objectif de la société de transports reste de le faire rouler sur un maximum de lignes afin qu’il se teste aux montées, descentes, routes pavées, etc. Il roulera, avec passagers donc, pendant une année.

"Ce bus est en test depuis l’été. Nous l’avons d’abord testé sur piste, sans voyageur, puis en ville, toujours sans voyageur", poursuit la porte-parole de la Stib. "Ces tests ont permis de former les conducteurs aux procédures de dépannage, de remorquage en cas d’avarie sur le réseau, etc., spécifique aux bus à hydrogène."

Si le test avec voyageurs s’avère concluant, la Stib couplera alors son parc de futurs bus électriques avec une plus petite flotte roulant à l’hydrogène. "Cette année, nous allons commander de nouveaux bus électriques articulés. Ils seront livrés en 2024 ou 2025", précise encore Françoise Ledune. "L’idée est que la prochaine commande de bus soit dédiée à des bus roulant à l’hydrogène. Donc ce retard de six mois n’a aucun impact sur nos objectifs."

Plus coûteux en carburant, ces bus à hydrogène pourraient servir sur les lignes de la Stib les plus longues. Là où les bus électriques ne tiendraient peut-être pas la distance sans recharge.