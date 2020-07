Au départ c’est l’histoire d’un rêve. Fatiha Chenthouf est enseignante à l’éducation de la philosophie et la citoyenneté dans quatre écoles de la Ville de Bruxelles. Pendant le confinement, elle n’a pas travaillé et elle a pensé aux élèves restés bloqués chez eux. Elle a eu envie d’aller à leur rencontre dans un bus, comme dans le dessin animé où une maîtresse donne cours dans un bus jaune. Puis son rêve, le Magic School Bus, du nom de son projet, s’est concrétisé.

Grâce à la Stib qui lui a proposé un bus déjà aménagé, elle se déplace pendant les vacances d’été dans quatre communes de la région bruxelloise. Depuis la semaine dernière et jusqu’à vendredi, elle est avec 15 enfants de Berchem-Sainte- Agathe.

" On suit un planning, raconte l’enseignante. Il y a des activités artistiques, du sport et des activités numériques. Ils manipulent des tablettes. Ils lisent aussi tous les matins un livre. On travaille avec une association qui leur apprend les techniques de la radio. Ils ont interviewé le bourgmestre."

Les enfants ont pu exprimer leurs émotions à travers la peinture ou le slam. Fatiha espère que son rêve se poursuive sur le long terme et dans d’autres communes…