Bruxelles La troisième édition du Bxl Tour revient dimanche prochain dans les rues de la capitale et empruntera le même parcours que le contre-la-montre du Tour de France qui se tient le 7 juillet.

Avis aux amateurs de vélo, cet événement est fait pour vous ! Le BXL Tour revient pour la troisième année consécutive et se tiendra dans les rues de Bruxelles, dimanche 16 juin. Un événement qui coïncide cette année avec le grand départ du Tour de France qui s’élancera depuis la Grand-Place de Bruxelles le 6 juillet.

Le BXL Tour occupe désormais une place incontournable dans l’agenda de plusieurs milliers de cyclistes qui se rassemblent avec enthousiasme depuis trois ans pour relever ce défi. Le parcours du BXL Tour empruntera le tracé de la seconde étape du 7 juillet, à savoir un contre-la-montre durant lequel le peloton traversera plusieurs communes bruxelloises (Bruxelles-Ville, Anderlecht, Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek). L’occasion rêvée pour les participants de redécouvrir notre magnifique capitale, à vélo.

Après un accueil dans le Parc Royal dès 8h30, le départ en divers pelotons sera donné sur la place des Palais, à 9h30 pour la catégorie Master et à 10h15 pour la catégorie Cyclo. Les coureurs s’élanceront (des plus rapides aux plus lents) vers la rue Belliard, l’avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain et l’avenue Franklin Roosevelt pour entrer dans le Bois de la Cambre par l’avenue du Brésil. La catégorie Cyclo traversera le Bois pour en ressortir par l’avenue de Cérès. La catégorie Master en effectuera, quant à elle, cinq tours (soit 24km de plus que la catégorie Cyclo) avant d’emprunter la même sortie et rejoindre le boulevard Général Jacques. Les cyclistes passeront ensuite par le boulevard Saint-Michel, le tunnel Montgomery, les boulevards Reyers, Général Wahis et Lambermont, les avenues de Vilvorde, Van Praet et du Parc Royal, et franchiront la ligne d’arrivée sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium.

Comme lors des deux éditions précédentes, deux catégories prendront le départ, mais cette année, une nouveauté de taille attend les plus rapides : le championnat de Belgique Amateurs&Masters se disputera lors du BXL Tour.

Concrètement, les participants de la catégorie Master parcourront donc 64 km. Peuvent participer les coureurs belges affiliés à une fédération reconnue (à partir de 19 ans) ainsi que les coureurs qui présentent un certificat médical délivré après le 17 juin 2018, à partir de 18 ans.

Les personnes inscrites ne remplissant pas les conditions demandées pourront néanmoins participer au BXL Tour dans la catégorie Cyclo. Les coureurs de cette catégorie parcourront 40 km. La course est interdite aux moins de 14 ans et la vitesse minimale est de 16 km/h. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juin.

Comme le veut la tradition, après l’effort, le village Bikecity accueillera les coureurs ainsi que tous les Bruxellois et autres visiteurs souhaitant partager ce moment de détente : de nombreuses associations proposeront des activités qui feront la part belle au vélo, entourées de musique et spectacles festifs. Ambiance conviviale garantie !

A. F.

Toutes les infos sur le site www.bxltour.be.