C'était dans l'air depuis la fin du mois de novembre: le conseil d'administration de citydev.brussels a confirmé vendredi dernier le rachat du site Osseghem de Delhaize à Molenbeek, a annoncé lundi l'opérateur bruxellois en charge du développement de la Région-capitale.

La Région de Bruxelles-Capitale s'assure donc la maîtrise foncière de 4,4 ha de terrains supplémentaires que compte ce site de la rue d'Osseghem à Molenbeek. Delhaize avait annoncé en février dernier, son intention de relocaliser ses services de support de Molenbeek à Kobbegem, à côté de ses centres de distribution de Zellik, et de mettre en vente son site d'Osseghem.

La Région bruxelloise avait très rapidement marqué son intérêt pour le site afin de garantir un redéveloppement en ligne avec sa stratégie de développement territorial. Elle avait directement mandaté citydev.brussels et perspective.brussels pour étudier les différents scénarios de reconversion possibles. Delhaize a dès lors décidé d'octroyer une période de négociation exclusive à citydev.brussels.

Suite à un accord entre les deux parties survenu durant l'été, citydev.brussels et Delhaize ont entamé des négociations exclusives et confidentielles, qui se sont soldées par un accord valorisé à 21 millions d'euros. Selon citydev.brussels, cet accord permet à Delhaize d'intégrer dans le développement futur un nouveau supermarché répondant aux exigences en termes de visibilité et d'exclusivité sur le site, mais aussi de bénéficier de techniques et de facilités de parking sans hiatus d'exploitation.

Durant toute la période de déménagement et de redéveloppement du site, un projet d'occupation gratuite sera mis en place. Le futur projet devra assurer le maintien d'éléments historiques du bâtiment central. Le déménagement de Delhaize du site d'Osseghem à celui de Kobbegem se fera en plusieurs phases: celui des services de support est prévu en 2020 et celui de l'activité de mise en bouteille des vins en 2022.

Pour le redéveloppement du site d'Osseghem, des esquisses d'études programmatiques réalisées par citydev.brussels permettent d'envisager, outre le supermarché, des espaces pour activités productives, des logements, des espaces publics et un équipement collectif d'importance. Le programme définitif sera arrêté à l'issue de l'étude urbanistique menée par un bureau d'études externe mandaté par citydev.brussels et perspective.brussels.

En attendant les résultats définitifs de cette étude, citydev.brussels prévoit un financement à court terme. Il financera un tiers de l'acquisition sur fonds propres et fera appel à sa capacité d'emprunt pour deux tiers. L'impact budgétaire au niveau de l'acquisition sera nul pour la Région. Delhaize et citydev.brussels se sont engagées à signer le compromis de vente avant le 19 décembre prochain.