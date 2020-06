"L'objectif du guichet est d'encourager les personnes victimes de discrimination à signaler ces dernières", expliquent les députés cdH.

Tous les Bruxellois ne sont pas égaux dans leur recherche de logement. Lundi, le rapport annuel 2019 d'Unia soulignait que les discriminations, tous critères confondus, avaient augmenté de 13,2%, au travers du nombre de signalements individuels auprès d'Unia, par rapport à 2018. Face à ce constat, Bertin Mampaka et Véronique Lefrancq ont déposé une proposition de résolution visant la création d'un guichet anti-discrimination au logement. Inspiré du projet Actiris Inclusive, qui lutte contre la discrimination à l'embauche, le guichet s'installerait au sein de la future Maison du logement, regroupant notamment l'administration de Bruxelles Logement et de la Société du logement de la Région bruxelloise.

"Le testing opéré par Céline Frémault lorsqu'elle était ministre du Logement a permis de montrer que la discrimination à Bruxelles s'opère notamment à travers les critères de revenu et de race. Il est aujourd'hui essentiel de donner un coup d'accélérateur pour lutter efficacement contre ces discrimination. L'objectif du guichet est d'encourager les personnes victimes de discrimination à signaler ces dernières pour que la Région dispose de chiffres réalistes sur la situation dans la capitale, expliquent les deux députés cdH. Ce service serait entièrement gratuit et accompagné d'un numéro vert et d'un formulaire en ligne prenant en charge les signalements, questions et plaintes de victimes de discriminations au logement."

La résolution plaide également pour l'organisation de permanences pour les victimes et d'un accompagnement des plaintes, en collaboration avec Unia. "Une large campagne de sensibilisation doit aussi être menée pour faire connaître ce dispositif à la population et pour sensibiliser les agents immobiliers qui acceptent parfois les demandes discriminantes de leurs clients", ajoute Véronique Lefrancq.

Enfin, les élus prônent la mise en place d'un référant anti-discrimination dans les communes bruxelloises pour assurer un lien au niveau local. "Cela devra se faire avec un incitant financier pour les petites communes mais c'est tout à fait faisable pour les communes plus importantes qui n'auront qu'à opérer une meilleure affectation des emplois. Ce n'est pas grand-chose mais cela permettrait de changer en mieux la vie de nombreux citoyens", conclut Bertin Mampaka.