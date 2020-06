"Un double travail d'histoire et de mémoire est donc indispensable pour comprendre notre passé et surtout pour l'assumer."

Une histoire et une mémoire coloniale assumées. C'est ce que défendent les députés CDH dans une proposition de résolution déposée hier au Parlement bruxellois. Outre une mise en dialogue de scientifiques, politiques et militants, Gladys Kazadi et Véronique Lefrancq y prônent notamment la création d'un Observatoire de la mémoire collective coloniale. "Il existe chez nous une véritable méconnaissance de l'histoire qui a permis à de nombreux stéréotypes de s'installer dans les esprits. Un double travail d'histoire et de mémoire est donc indispensable pour comprendre notre passé et surtout pour l'assumer. Outre les musées, nous avons besoin d'un lieu de transmission du savoir élaboré par les historiens, belges et congolais. Il s'agirait d'un lieu où pourraient se retrouver les chercheurs comme les écoles pour que notre histoire commune soit connue de tous et toutes."

Le groupe CDH plaide en outre pour un travail sur la déconstruction des préjugés et du racisme. "Des études montrent que nous sommes l'un des pays les plus discriminants d'Europe. Nous disposons d'une arsenal législatif intéressant et d'associations qui luttent contre les discriminations et paradoxalement les indicateurs ne sont pas bons. Certains employeurs font le choix de ne pas recruter de personnes d'origine étrangères, cela signifie que la propagande coloniale a encore un impact aujourd'hui. Il est donc temps de prendre le problème à bras le corps : nous devons travailler à un changement des mentalités et à une politique plus ambitieuse sur la lutte contre les discriminations à l'emploi, au logement, etc."

Le cas des statues, qui font la Une de l'actualité ces dernières semaines, ne figure en revanche pas dans la résolution. Véronique Lefrancq explique : "Réduire la nécessité d'un dialogue interculturel à ces statues à déboulonner ou pas n'est pas notre objectif. Ne déplaçons pas le débat et posons-nous les questions qui fâchent. Nous sommes un pays discriminant, assumons-le et demandons-nous ce qu'on fait pour changer ça. Ca doit passer par des excuses de l'Etat belge et par la mise en place concrète d'un plan inter-fédéral de lutte contre le racisme."