Il n'y a plus que deux élus CDH au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean.

La conseillère communale CDH Ann Goris siègera désormais comme indépendante au conseil communal de Molenbeek. Elle quitte un groupe local de plus en plus dépourvu depuis les dernières élections communales. La décision d'Ann Goris avait été prise depuis un certain temps déjà. Ann Goris a été échevine sous la majorité précédente (2012-2018). Elle a toujours été très active dans les milieux catholiques de la capitale. Deuxième sur la liste sur la CDH aux dernières élections communales, elle avait obtenu 729 voix soit plus de 10 % des voix de sa liste.

En 2018, le CDH est passé de six à trois sièges à Molenbeek-Saint-Jean. Ne reste donc aujourd'hui qu'Ahmed El Khanouss et Hassan Ouassari. Directeur de l’Institut du Sippelberg, ce dernier a collaboré avec la commune, via la section habillage de l'école professionnelle, pour la confection de masques en tissu.