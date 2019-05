Comme chaque période électorale, nos boîtes aux lettres se retrouvent inondées de tracts électoraux. Une pratique qui tend à agacer les Bruxellois, dont une grosse partie ont déjà apposé l'autocollant "Stop Pub" sur leur boîte aux lettres. À noter que les journaux communaux et les imprimés électoraux ne sont pas considérés comme de la publicité.

Pour répondre à cette problématique, Geoffroy Kensier, conseiller communal (CDH) à Ixelles et par ailleurs candidat à la Chambre, propose de mettre fin à ce bourrage des boîtes en s’inspirant de ce qui se passe chez nos voisins.

"Le code électoral français prévoit l’envoi officiel au domicile des électeurs de la profession de foi de chaque parti. Dans une enveloppe envoyée par l’autorité publique, vous recevez donc en un seul et unique envoi, le programme de tous les partis se présentant aux élections", nous explique-t-il.

La réglementation française va très loin, elle prévoit le format maximal du document et même son poids. Et depuis 2015, les professions de foi présentant les programmes politiques se trouvent rassemblées sur une même page du site du ministère de l'intérieur. "L'Administration régionale "Bruxelles Pouvoirs Locaux" pourrait organiser ces envois et la publication des programmes. Cela va dans le sens d’une réduction des déchets, d’un meilleur respect de l’environnement, et d’une information de qualité pour les électeurs", conclut le candidat.

© D.R.