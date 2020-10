Argument principal du Centre démocrate humaniste, le faux départ de la ministre Valérie De Bue (MR) du gouvernement wallon lors de la formation du gouvernement fédéral a suscité une vague de réactions dans la sphère politique. Si Valérie De Bue est finalement restée ministre, c'est grâce à un décret spécial qui prévoit qu'un tiers minimum de membres soient du même sexe au sein du gouvernement wallon.

Constatant qu'aucune balise légale identique n'existe à Bruxelles, le groupe cdH bruxellois a déposé une ordonnance spéciale en ce sens, en visant la mise en place du prochain gouvernement.

"La mésaventure que Mme De Bue a connue est tout à fait regrettable. Nous sommes en 2020 et pourtant, il faut bien constater qu'il est primordial d'inscrire et de graver dans le marbre le nécessaire équilibre entre femmes et hommes dans les gouvernements", a commenté la députée bruxelloise cdH Véronique Lefrancq.