Inauguré en 1984, le centre commercial Basilix a décidé de faire peau neuve ! Situé sur la commune de Berchem Sainte-Agathe, il propose actuellement plus de 60 enseignes sur près de 35 000 mètres carrés.

Afin de mieux satisfaire sa clientèle et d’ancrer son rôle social dans un monde en perpétuelle évolution, le propriétaire du Basilix et son gestionnaire Codabel ont lancé un large plan de rénovation de plusieurs millions d’euros. Soucieux de l'avenir, c'est dans une démarche environnementale que s’inscrira le nouveau Basilix. Le chantier a démarré ce lundi 27 et s'achèvera courant 2021.

La première phase de rénovation commencera par l’intérieur du centre commercial et ira bien plus loin que la simple refonte des espaces communs. En effet, afin de limiter les consommations d'énergie, toutes les lumières seront remplacées par des leds. Les liaisons verticales ont été totalement repensées : les escalators seront remplacés et réorientés pour une meilleure fluidité des circulations et un ascenseur panoramique verra le jour afin que les clients bénéficient d'un puits de lumière.

La deuxième phase se déroulera fin de l'année 2020 avec une rénovation totale des façades. Elles seront entièrement relookées et feront une large place au nouveau logo du centre.

Les travaux se termineront en 2021 avec l'aménagement du toit terrasse.

Cette rénovation sera accompagnée d'une nouvelle identité graphique avec un nouveau site internet.