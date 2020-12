Les locaux du centre d'accueil de l'ASBL Hobo sont actuellement trop petits en raison de la forte demande. Or, il y a de la place au Beursschouwburg.

Du lundi au vendredi, le centre culturel ouvre désormais ses portes pour permettre aux sans-abri de profiter d'une boisson chaude, d'une visite aux toilettes ou pour recharger leur téléphone. Une assistance administrative et sociale est également présente ainsi que des conseils en matière d'emploi, avec une salle de repos et un espace avec accès à des ordinateurs et à internet.

La fracture numérique devient un véritable problème pour les sans-abri, note Daan Vinck, coordinateur chez Hobo. "En raison de la crise du coronavirus, la numérisation s'est accélérée. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre rendez-vous avec leur commune, mais cela ne peut se faire qu'en ligne. C'est également le cas des services médicaux, des banques et d'autres services sociaux."