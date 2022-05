Les gestionnaires du centre commercial bruxellois Docks Bruxsel avaient annoncé en juin dernier l'arrivée d'un centre d'attractions LegoLand Discovery Centre durant l'été 2022. Nous avons désormais une date : le centre ouvrira ses portes le 24 juin 2022.

"Le LEGO Discovery Centre est un monde où chacun peut laisser libre cours à sa créativité et à son imagination. Un espace d’aventure intérieur de plus de 3.000 m² où les grands et les petits jouent et créent ensemble, en se déplaçant d’un monde à l’autre, tantôt pour des aventures de construction’, tantôt pour des parcours interactifs", annonce le groupe par voie de communiqué.

Le site sera divisé en 12 espaces comprenant notamment un parc Duplo, un petit train, un "mini world" réalisé au moyen de plus de 1,5 millions de briques LEGO, un Lego Café et un cinéma 4D.

Il existe actuellement 27 LEGOLAND Discovery Centres dans le monde. La nouvelle implantation de Bruxelles est le premier Centre de nouvelle génération, baptisé LEGO Discovery Centre.

Afin de maîtriser la capacité du site, un système de réservation préalable de créneaux horaires sera utilisé. La vente des tickets débute ce jeudi.