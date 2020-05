Le centre d'accueil et de triage de Médecins Sans Frontière (MSF), installé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, a décidé de ne pas réduire encore tout de suite sa capacité d'accueil pour les sans-abri présentant des symptômes du Covid-19.

Le centre, qui est géré par MSF en collaboration avec le Samusocial, dispositif d'urgence bruxellois pour personnes sans-abri, et avec la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, est destiné aux sans-abri et aux migrants qui présentent des symptômes du coronavirus mais qui ne peuvent pas se mettre en quarantaine car n'ayant pas de domicile.

Le centre dispose d'une capacité maximale de 150 lits dont 108 sont mis à disposition actuellement et 32 sont occupés.

Depuis son ouverture début avril dernier, 96 personnes y ont déjà été accueillies et prises en charge. Les sans-abri y ont un lit, peuvent prendre une douche et reçoivent le nécessaire sanitaire (savon, mouchoirs, etc.).

Une semaine après l'ouverture, MSF, en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, a également décidé de tester chaque personne qui y a été admise. Mais l'organisation humanitaire ne souhaite pas communiquer le nombre exact des cas positifs au Covid-19.