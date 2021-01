Le centre Pachéco, situé Boulevard Pachéco 42 au cœur de Bruxelles, a été choisi par la Commission Communautaire Commune (Cocom) pour être l'un des centres bruxellois de vaccination pour les prestataires de soins de première ligne et pour la population bruxelloise. Ce centre servira également de centre de distribution. En raison de l'utilisation actuelle de Pachéco comme centre de test, l'infrastructure répond à tous les besoins d'un tel hub. Il dispose d’un grand espace réfrigéré pour stocker et préparer les vaccins, et le centre est idéalement situé pour approvisionner les autres hôpitaux et centres de vaccination bruxellois.

A partir du 1er février, 600 médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers indépendants, etc. par jour peuvent se rendre 7 jours sur 7 à Pacheco pour se faire vacciner. Le personnel de santé associé aux hôpitaux peut être vacciné sur le lieu de travail. Dans la phase suivante du plan de vaccination, tous les Bruxellois peuvent - après avoir reçu une convocation et un rendez-vous du gouvernement - se rendre au centre pour recevoir leur vaccin Covid-19. 600 vaccins peuvent alors être administrés par jour. Dans le même temps, Pacheco continuera également à servir de centre de test, où 1 400 tests par jour peuvent être effectués.

"Dans la clinique, nous sommes quotidiennement confrontés aux conséquences du virus, et la hausse des chiffres à Bruxelles et en Belgique nous fait craindre d'être au début de la troisième vague. La vaccination rapide est essentielle pour retrouver nos soins normaux, et nos vies normales, en 2021. Nous sommes donc très heureux que notre centre ait été choisi par la Cocom pour prendre en charge les vaccins. Grâce en partie au soutien de Belfius Insurance pour le bâtiment, nous avons l'espace, les compétences et l'expérience nécessaires pour cela", déclare Kenneth Coenye, médecin-chef de la Clinique Saint-Jean.