Quatre petits centres communaux de vaccination ont ouvert leurs portes ce lundi. Parmi ceux-ci celui de Woluwe-Saint-Pierre situé au Centre communautaire de Joli-Bois.

La particularité de centre de vaccination est qu’il a été entièrement conçu et mis sur pied par la commune. Ce sont donc les services communaux qui se sont chargés de la construction des boxes, de l’affichage, du fléchage de l’organisation du parking et de la mobilité, de l’adaptation électrique et informatique du centre, etc. Un défi ambitieux relevé avec panache par des dizaines d’employés communaux.

Concrètement, le centre propose six boxes de vaccination dont deux qui peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite (PMR). Actuellement, seuls quatre boxes sont accessibles, et permettent d'administrer 2300 doses du vaccin AstraZeneca. La capacité maximale du centre permettra d’avoisiner les 30 000 vaccinations par mois.

Cette semaine, 1553 rendez-vous ont été pris, contre 478 la semaine prochaine.