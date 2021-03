La région bruxelloise a défini une liste de dix centres de vaccination, répartis sur le territoire régional. Celui de Schaerbeek, au stade du Crossing dont l’ouverture est prévue ce lundi 15 mars, devra néanmoins fermer ses portes à la fin du mois d’août.

"C’est un centre sportif. Il sera difficile de priver les jeunes et les clubs de sport d’investir le site à la rentrée de septembre, si les conditions sanitaires le permettent", explique la bourgmestre de la cité des Ânes Cécile Jodoigne (Défi), précisant dans la foulée que le gouvernement bruxellois est au courant de la situation depuis le début.

Selon certaines sources, Alain Maron n’a toujours pas de solution alternative. Dans un premier temps, le cabinet du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) a sollicité le bourgmestre d’Auderghem Didier Gosuin (Défi). Celui-ci avait en effet proposé un lieu de plus de 6 000 m2 du côté de Delta, idéalement situé pour les communes du sud-est de la région-capitale (Auderghem, Watermael-Boitsfort, Etterbeek, etc.). Le site disposait également d’un vaste parking et même d’un park&ride.

Sauf que, à la suite du refus du cabinet Maron, le promoteur du site en question a cherché un autre locataire. Et est déjà en négociations très avancées pour louer son espace à quelqu’un d’autre.

"Le cabinet d’Alain Maron a refusé notre proposition il y a un mois", rappelle Didier Gosuin. "Récemment, il est revenu vers nous pour le site de Delta. Sauf que ce site n’est plus disponible."

Le dossier du remplacement du site schaerbeekois à la rentrée scolaire était sur la table du gouvernement bruxellois hier. "Alain Maron a proposé notre site au gouvernement sans même contacter le propriétaire. C’est moi qui ai pris contact puis j’ai transmis l’information au cabinet Maron. J’ai fait la proposition du centre à Auderghem, je me suis battu comme un diable, on m’a envoyé sur les roses et maintenant on revient vers moi… S’ils avaient accepté dès le début…"

Nous avons sollicité le cabinet du ministre bruxellois de la Santé hier. Il est bien évidemment au courant de la situation.

"Nous évaluerons la situation épidémiologique bruxelloise cet été ainsi que l’évolution du nombre de personnes vaccinées. Si c’est nécessaire, nous trouverons une solution pour pallier la fermeture du centre de vaccination du Crossing à Schaerbeek."

Au besoin, le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) a un centre potentiel rapidement opérationnel…