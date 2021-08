Ouverts dès le mois de février 2021 pour vacciner un grand nombre de Bruxellois(es), les centres de vaccination vont progressivement laisser la place à des actions de vaccination plus localisées. Hier soir, le plus grand centre du pays a ainsi fermé ses portes. Depuis le 17 juillet, le centre du Heysel n'administrait plus que des secondes doses de vaccin contre le Covid-19 et n'était donc plus accessible sans rendez-vous.

D'autres centres vont suivre dans les prochaines semaines. Celui de l'Hôpital Militaire, à Neder-Over-Heembeek, fermera à partir de la mi-août mais restera ouvert les mardis et jeudis pour les Belges à l'étrangers et d'autres groupes spécifiques.

Le centre de vaccination d'Uccle fermera à partir du 27 août et celui d'Anderlecht du 28 août. Il n'est donc désormais plus possible de s'y voir administrer des premières doses, sauf pour le vaccin Johnson & Johnson. Pour ce qui est du centre de Molenbeek, il pourrait rester ouvert plus longtemps, à capacité réduite, en fonction de la demande et de la potentielle augmentation de la couverture vaccinale.

A Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek, les centres ne seront plus accessibles à partir du 31 août. Seules des deuxièmes doses et le vaccin Johnson & Johnson y sont encore administrés. Enfin, les centres de vaccination de Forest, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre resteront ouverts jusqu'à la fin du mois d'octobre en fonction de l'évolution de la pandémie.

Depuis le mois d'août, l'offre de vaccination via les grands centres diminue ainsi progressivement. La Cocom mise désormais sur des actions ciblées localement afin d'augmenter rapidement la couverture vaccinale dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Des Vacci-Bus font ainsi halte dans les quartiers pour aller à la rencontre des Bruxellois(es) pas encore vacciné(e)s.

"Les bus de vaccination renforcent l'impact local des actions de vaccination. Cette nouvelle collaboration avec les communes nous permet d'aller au cœur des quartiers et en parallèle d'avancer significativement dans la couverture vaccinale. Les personnes qui habitent dans ces quartiers doivent uniquement ouvrir leur porte pour obtenir le vaccin", explique Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune.