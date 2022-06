Le centre d’accueil Poincaré du New Samusocial vient d’être rénové et peut désormais apporter un soutien encore plus qualitatif aux sans-abri qui viennent y séjourner. Les travaux ont été entamés à l’automne 2020 et se sont terminés en avril 2022.

Le budget des rénovations se chiffre à un peu moins de 6 millions d’euros et a permis d’améliorer les infrastructures internes et externes de ce bâtiment de 6 667 m2. Cet ancien immeuble de bureaux se compose notamment de dortoirs à taille "plus humaine" pouvant accueillir de 4 à 12 personnes, contre plusieurs dizaines avant les travaux.

Sanitaires, revêtement du sol, modernisation de certaines installations, etc. : toutes ces améliorations permettent à la bâtisse d’héberger jusqu’à 100 personnes en même temps (pour 400 auparavant), ce nombre pouvant grimper à 300 en cas d’extrême nécessité. Grâce à ces rénovations, les conditions d’accueil sont meilleures pour les sans-abri et pour les travailleuses et travailleurs.

Les sans-abri peuvent aussi profiter de ces améliorations plus sereinement, puisque dorénavant, l’accueil peut aussi être assuré en journée. Ces séjours prolongés dans de meilleures conditions sont aussi bénéfiques pour les habitants du quartier. Auparavant, les résidents devaient quitter le centre en matinée, ce qui créait régulièrement des tensions avec le voisinage.

En 2021, 7 478 personnes ont été accueillies dans les dix succursales du New Samusocial.